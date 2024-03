Renato Veiga Milan, ritorno di fiamma per l’estate! NOVITÀ sul mediano del Basilea

Renato Veiga Milan, ritorno di fiamma in vista dell’estate! Tutte le NOVITÀ sul mediano di proprietà del Basilea

Possibile ritorno di fiamma del Milan per Renato Veiga, centrocampista portoghese classe 2003 che si sta mettendo in mostra in Svizzera con la maglia del Basilea.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport tra gli obiettivi di mercato dei rossoneri per l’estate c’è anche la volontà di inerire in rosa un centrocampista con caratteristiche difensive: in tal senso il nome dell’ex Sporting Lisbona va tenuto in considerazione.