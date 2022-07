Renato Sanches perfetto per il Milan: un indizio lo allontana dal PSG. I rossoneri continuano a crederci

Renato Sanches, per cui il Psg non ha ancora chiuso, sarebbe il rinforzo perfetto per il Milan.

A proposito di Psg, Sanches pensa sempre di essere destinato alla Torre Eiffel ma l’arrivo di Vitinha, altro centrocampista portoghese, mette qualche dubbio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.