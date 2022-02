Renato Sanches Milan, Laudisa: «Pausa di riflessione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato le ultime sull’interesse del Mlan per Renato Sanches:

«A Casa Milan i lavori proseguono e sono intensi. Per ora sui rinnovi: ha prolungato Gabbia fino al 2026, adesso si aspettano le firme di Theo e Bennacer. Per quanto riguarda Rafael Leao aspettiamo un po’ perché gli ultimi contatti con Mendes, il suo procuratore, hanno portato dei segnali non particolarmente positivi. Ma non tanto per il l’attaccante portoghese del Milan, ma per l’altro assistito, quello che Mendes sta trattando anche con il Lille perché in scadenza nel 2023: Renato Sanches. Sembrava tutto andasse per il verso giusto invee si è capito che l’ex Bayern Monaco ha altro nella testa, nel senso che vorrebbe venire al Milan ma ha offerte altrettanto importanti. C’è una pausa di riflessione, vedremo se è uno stop pericoloso o solo un momento di rinvio. Intanto dalla Francia arrivano segnali confortanti dall’olandese Botman, sempre del Lille, l’obiettivo dichiarato per la difesa. Lui in chiusura di mercato è stato molto netto nel ringraziare il Newcastle per l’interesse, però facendo presente che il Milan ha un fascino particolare. Ed è quello che si augurano Maldini e Massara che su di lui stanno puntando molto per il prossimo mercato».