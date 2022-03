Milan, pronti 20 milioni per Renato Sanches: il portoghese gradisce la destinazione rossonera

Con l’addio di Kessie il Milan ha intenzione di fiondarsi su Renato Sanches del Lille, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2023 e in estate potrebbero affondare il colpo per circa 20 milioni di euro.

Il portoghese gradirebbe il passaggio in rossonero dove ritroverebbe l’amico Mike Maignan.