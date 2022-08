Renato Sanches, Galtier: «È atteso oggi pomeriggio a Parigi»

Christophe Galtier, tecnico del PSG, parla così del nuovo acquisto Renato Sanches, strappato alla concorrenza del Milan

«Renato Sanches è atteso questo pomeriggio. C’era questa occasione per prendere un giocatore che conosceva la Ligue 1 e di altissimo livello e l’abbiamo preso. È un giocatore che ha qualità diverse dai nostri giocatori in rosa. È esplosivo, sa rompere le linee e incassare a livello difensivo. Non ha fatto la preparazione con il Lille e quindi sarà in ritardo rispetto ai compagni.»