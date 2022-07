Renato Sanches al Milan: proseguono i contatti, il Diavolo ci spera ancora. Manca l’accordo col giocatore

Secondo il Corriere dello Sport il PSG non avrebbe ancora affondato il colpo per Renato Sanches e questo lascia ancora delle possibilità per il Milan.

I rossoneri ci sperano e stanno continuando ad avere telefonate col Lille che avrebbe accettato la proposta rossonera da 10 milioni. Manca però l’accordo col giocatore.