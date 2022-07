Renato Sanches accetterà il Milan entro 48 ore se il PSG non troverà l’accordo con il Lille: le ultime

La pista Renato Sanches-Milan rimane ancora viva: ecco gli ultimi dettagli

Per il Milan rimane ancora viva la pista Renato Sanches! Secondo quanto riferito da Hadrien Grenier de L’Equipe, il centrocampista portoghese accetterà l’offerta dei rossoneri entro 48 ore se il PSG ed il Lille non troveranno un accordo.

Il giocatore, che ha comunicato la propria volontà di andare a Parigi, non si spiega come le trattative fra le parti possono non accelerare.