Reiter, AD del Salisburgo «San Siro trasferta da record per il nostro club»

Stephan Reiter, AD del Salisburgo, ha parlato del grande numero di tifosi che arriveranno a San Siro mercoledì: è record

Intervenuto ai canali ufficiali del Salisburgo, l’AD Reiter ha dichiarato:

«Siamo entusiasti che così tanti tifosi vengano a Milano per sostenere la nostra squadra in una partita così importante. Organizzare questo viaggio con il maggior numero di tifosi che l’FC Red Bull Salzburg abbia mai portato in trasferta è un risultato organizzativo straordinario. Negli ultimi anni ci siamo ulteriormente sviluppati anche in questo settore insieme al nostro partner Travel Birds e ci aspettiamo una serata indimenticabile allo stadio di San Siro».