Reina su Gattuso: «Mi è bastato poco al Milan per apprezzarlo». Le parole dell’ex portiere rossonero

Pepe Reina ha parlato di Rino Gattuso ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le parole dell’ex portiere del Milan:

«I miei rapporti con i tecnici sono sempre stati improntati alla lealtà e direi che è stato bello confrontarsi con ognuno di loro. Sono legato a tanti e da chiunque ho ricevuto: da Aragones – che Dio l’abbia in gloria – a Guardiola, da Sarri a Del Bosque, da Benitez a Van Gaal c’è stato modo di avere dialoghi più o meno frequenti. Ma visto che lei mi obbliga a scegliere rigorosamente, le dico che punto su Gattuso: mi è bastato poco al Milan per apprezzarlo e pensare che un giorno, dovesse succedermi, mi porterò qualcosa di Rino in panchina»