Reijnders, il Milan gli chiede la svolta: cosa si aspetta Pioli dall’olandese

Tijjani Reijnders ha avuto un grande impatto in casa Milan ma ora serve la svolta sotto porta: Pioli chiede gol all’olandese

Tijjani Reijnders è sicuramente una delle note più liete in casa Milan in questo avvio di stagione. L’olandese ha mostrato quantità e (soprattutto) qualità, innalzando il tasso tecnico della mediana rossonera.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport però, il classe ’98 sta mancando in una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto in Olanda con la maglia dell’AZ Alkmaar: il gol. Tante le occasioni fallite, ultima quella clamorosa al Maradona su assistenza di Theo Hernandez. Pioli gli chiede la svolta sottoporta.