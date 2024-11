Reijnders deluso: «Non è possibile per il Milan prendere 3 gol tutti uguali»

Reijnders deluso ai microfoni della Rai dopo il pareggio col Cagliari: «Non è possibile per il Milan prendere 3 gol tutti uguali»

Reijnders ha parlato ai microfoni della Rai dopo il rocambolesco pareggio maturato dal Milan contro il Cagliari per 3-3 all’Unipol Domus. Queste le dure dichiarazioni del centrocampista olandese rossonero riportate durante la Domenica Sportiva.

L’INTERVISTA – «Noi stavamo vincendo. Non possiamo prendere gol come questi, tutti e 3 uguali. Dovremo guardarci allo specchio, non è possibile per il Milan».