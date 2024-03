Reijnders Milan, la primavera dell’olandese: adesso segna e fa sognare. I suoi numeri di marzo

Reijnders Milan, la primavera dell’olandese: adesso segna e fa sognare. I suoi numeri nel mese di marzo tra nazionale e club

I tifosi del Milan da circa un mese a questa parte hanno cominciato a vedere di che pasta è fatto Tijjani Reijnders. Nel match di ieri dell’Olanda contro la Scozia ha trovato la sua prima rete con la maglia dell’Oranje con una meraviglia da fuori area. Sky Sport pone l’attenzione sull’exploit compiuto dal giocatore nel mese di marzo.

Un mese d’oro per l’olandese, che arrivava da un febbraio difficile dove aveva giocato 1 sola partita da titolare, con poco minutaggio ed un periodo non brillantissimo come forma. Non solo il primo gol con l’Olanda nella sua primavera da favola, ma anche il suo primo gol a San Siro contro lo Slavia Praga e la nascita del suo primogenito.