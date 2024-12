Reijnders Milan, il momento d’oro non finisce mai: Pulisic battuto, è l’MVP di novembre per i tifosi. Il comunicato del club

Il momento d’oro di Reijnders al Milan non finisce mai e anche i tifosi hanno deciso di premiare il centrocampista olandese. E’ lui, come annunciato dal club rossonero, l’MVP del mese di novembre.

REIJNDERS MVP – Tijjani Reijnders è salito in cattedra. Nel mese di novembre ha consacrato la sua crescita, a suon di prestazioni e di gol pesanti. E con ampio merito, è lui l’Emirates MVP. A ottobre aveva chiuso con una doppietta contro il Club Brugge in Champions League, decisiva per la prima vittoria nella competizione, mentre a novembre ha iniziato con il gol-vittoria al Brianteo di Monza, di testa.

Prove convincenti, a tratti totali, e un’alchimia sempre più evidente con il compagno di reparto Youssouf Fofana. Tijj ha già percorso tanti chilometri in questa stagione, tra Milan e nazionale olandese, senza mai perdere la lucidità e l’eleganza con il pallone nei piedi. Dopo Monza ha incantato al Bernabéu, danzando in mediana e raccogliendo l’assist di Rafa per il 3-1.

A Rafa ha restituito l’assist a Cagliari – e che assist! – prima di tornare in nazionale per l’ultima sosta di novembre. Al rientro, dopo Juventus e Slovan Bratislava, un’altra doppietta contro l’Empoli. 6 gol totali in stagione (più 2 in nazionale), 4 solo a novembre, 3 in campionato con cui ha pareggiato i 3 segnati in tutta la Serie A 2023/24. La crescita è evidente, la sua qualità e il suo dinamismo sono fondamentali nei meccanismi della squadra.

Nella votazione sul nostro sito, Tijj (già MVP di Milan-Empoli) ha superato la concorrenza di Chris Pulisic (MVP di settembre), Rafa Leão e Youssouf Fofana. Ora la stagione entra ulteriormente nel vivo e, con il peso delle fatiche accumulate, servirà ancora il miglior Reijnders.