Reijnders Milan, l’olandese avvisa Fonseca: «Posso giocare come 10 o come 0, ma lì posso incidere di più»

Reijnders Milan, l’olandese manda un messaggio a Fonseca sulla posizione in campo dove può rendere di più. Le parole

Reijnders ai microfoni di Sky Sport ha mandato un messaggio a Fonseca riguardo la posizione in campo a lui più congeniale. Queste le parole del giocatore del Milan.

RUOLO PREFERITO – «Prevalentemente come numero 8, che è la posizione in cui ho giocato di più con l’AZ. Penso che quella sia la posizione dove posso incidere di più. Sono un box-to-box, posso giocare come 10 o come 8. Ma la cosa più importante è avere un impatto per la squadra e cercare di fare bene, questo è quello che voglio dal mio gioco».

LE PAROLE INTEGRALI DI REIJNDERS