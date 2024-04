Reijnders si è preso il Milan: è dietro solo a Leao in quel dato! Cosa manca per la sua crescita definitiva. I numeri dell’olandese

Nel giro di pochissimo tempo, Tijjani Reijnders si è preso in manco le chiavi del centrocampo del Milan. Qualità tecnica ed intelligenza tattica al servizio di Stefano Pioli e dei compagni, con tantissimi movimenti in giro per il campo per trovare la posizione migliore nella quale ricevere il pallone. Calciomercato.com sottolinea l’importanza del centrocampista ex Ajax per la squadra di Pioli.

I numeri sui passaggi chiave che arrivano dai suoi piedi sono emblematici: è il secondo tra i rossoneri con 42, alle spalle del solo Leao, a quota 47. La percentuale dei passaggi riusciti è del 91%, dato molto alto per essere un centrocampista che tocca molti palloni nel corso di una partita. L’unico aspetto sul quale può certamente migliorare per imporsi come uno dei migliori del reparto a livello europeo è la percentuale di tiri verso la porta, che attualmente è ferma al 28% con soli 7 tiri verso lo specchio, contro i 18 fuori.