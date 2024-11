Reijnders Milan, Cattaneo pazzo dell’olandese: «Di lui ho un pensiero chiaro, zero dubbi». Investitura pesante

Reijnders Milan, Marco Cattaneo, noto giornalista, ha esaltato il centrocampista olandese faro della squadra rossonera

Intervenuto a Radio Tv Serie A, Marco Cattaneo ha parlato così di Reijnders, centrocampista olandese e faro del Milan di Fonseca:

PAROLE – «Che forte Reijnders, mamma mia! È elegante, sorridente, con questa dentatura perfetta, sguardo fiero, testa alta. Se può diventare tra i più forti centrocampisti del mondo? Per me lo è già. Secondo me nei primi top 10 club europei potrebbe essere titolare in tutti e 10».