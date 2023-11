RedBird in aiuto della famiglia Barclay: il Telegraph nel mirino

RedBird, fondo di Gerry Cardinale e proprietario del Milan, sarebbe pronto ad aiutare la famiglia Barclay: Telegraph nel mirino

Come riferito da Calcio e Finanza, il fondo Redbird di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sarebbe pronto ad intervenire in aiuto della famiglia Barclay per la riacquisizione del Telegraph.

RedBird IMI presterebbe denaro alla famiglia Barclay per consentirle di ripagare il debito di circa 1.1 miliardi di sterline (poco meno di 1.3 miliardi di euro). Lo scrive Bloomberg.