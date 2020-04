Record – Rafael Leao chiede l’annullamento della sentenza

Record: Rafael Leao, attualmente attaccante rossonero, avrebbe chiesto l’annullamento della sentenza dei 16,5 milioni di euro

Rafael Leao, attaccante in forza al Milan, sarebbe protagonista di un episodio ancora tutto da decifrare nei minimi dettagli, tra la sua prima ex squadra, lo Sporting Lisbona e la seconda, il Lilla, per un ipotetico trasferimento non giustificabile dal primo club al secondo. Lo riferisce Record.

La società portoghese avrebbe chiesto un risarcimento di 16,5 milioni di euro, rivolgendosi alla FIFA: ricorso dapprima respinto ma successivamente accolto dal TAS di Losanna. Ora la palla passerebbe a Leao, che onde evitare tale sentenza sarebbe disposto a giocarsi l’ultima carta: la causa che lo avrebbe spinto a lasciare la squadra sarebbe stata l’invasione di campo al centrosportivo, in cui il team biancoverde si allenava, di alcuni tifosi, con conseguente aggressione.