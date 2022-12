Record Leao: la statistica raggiunta contro la Svizzera

Ieri sera il Portogallo ha battuto nettamente la Svizzera agli ottavi di finale del Mondiale. Tra i protagonisti anche Rafael Leao

Per il numero 17 rossonero si è trattato del secondo gol al Mondiale 2022, dopo la rete realizzata contro il Ghana nella Fase a gironi: un 100% di realizzazione per Rafa, che è andato a segno con entrambe le conclusioni in porta finora tentate in Qatar. Leão, inoltre, ha la seconda media gol per minuto giocato di tutto il Mondiale (una rete ogni 31 minuti).