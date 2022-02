Doppio record per Leao: il dato raggiunto contro la Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha battuto la Sampdoria nel lunch match a San Siro. Decisivo Leao che contro i doriani ha raggiunto un doppio record

Il portoghese oltre il gol della vittoria è arrivato a quota 7 in Serie A e 10 in tutte le competizioni (2 in Coppa Italia e 1 in Champions League). Superato il record in campionato della passata stagione, in cui il portoghese ha messo a segno 7 gol totali (6 in Serie A e 1 in Europa League). Inotre contro la Sampdoria ha raggiunto la 100ma presenza in rossonero in tutte le competizioni