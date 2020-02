Per Ante Rebic non è stato fissato un riscatto: ora il croato non si ferma più e i tedeschi alzano il prezzo

L’Eintracht Francoforte nelle ultime ore, avrebbe chiesto 40 milioni di euro al Milan per il cartellino di Ante Rebic. Il croato sta facendo molto bene da inizio anno e la società tedesca, non vuole svendere. La richiesta è elevata anche perché il 50% della futura rivendita del croato dovrà essere girata nelle casse della Fiorentina.

I rossoneri ci pensano e si godono le reti dell’esterno

Con il nuovo modulo le cose per il croato sono cambiate. Più spazio e possibilità di inserirsi con i tempi giusti. Ibrahimovic di sicuro è fondamentale per aprire gli spazi in avanti. Il prezzo è alto, ma considerato il rendimento attuale, il Milan potrebbe anche pensare in positivo.