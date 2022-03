Rebic, otto partite per tenersi il Milan: il futuro è in discussione

Ante Rebic si gioca il futuro negli ultimi due mesi di stagione: la permanenza al Milan dipende solo dall’ex Fiorentina

Il futuro di Ante Rebic al Milan resta in bilico. L’esterno croato non ha vissuto una grandissima stagione finora: spesso fermo per problemi fisici, l’ex Fiorentina non ha trovato continuità di rendimento.

Una situazione che unita ai molti contrattempi della scorsa annata impone delle riflessioni in dirigenza: nessuno infatti discute il talento di Rebic ma la continuità diventa un requisito fondamentale per le scelte future. Gli ultimi due mesi di stagione, con uno scudetto da provare a vincere, potranno dire molto, se non tutto: Pioli si aspetta l’atteso cambio di marcia.