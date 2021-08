Rebic in difficoltà, Pioli ci deve lavorare: l’obiettivo è rilanciarlo

Momento negativo per Ante Rebic, non convocato dalla Croazia per motivi disciplinari. Stefano Pioli deve rilanciarlo

Ante Rebic è una delle poche note negative di questo inizio di stagione del Milan. L’attaccante non sta vivendo un bel periodo. In rossonero Rafael Leao sembra averlo superato nelle gerarchie e la Croazia ha deciso di non convocarlo per motivi disciplinari.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Stefano Pioli deve lavorare sulla mentalità del giocatore e sfrutterà questa sosta per provare a rilanciarlo.