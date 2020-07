Rebic: «Higuain e Bernardeschi appena li tocchi piangono»

Ante Rebic non le manda a dire. Nel corso di un’intervista per La Gazzetta dello Sport, il croato ha parlato di Higuain e Bernardeschi

Ante Rebic non le manda a dire. Nel corso di un’intervista per La Gazzetta dello Sport, il croato ha parlato di Higuain e Bernardeschi: «Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. Altri piangono troppo».