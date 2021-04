Real Madrid, Zidane: «Sergio Ramos e Messi, vi dico il loro futuro»

Zinedine Zidane parla alla vigilia della sfida contro il Barcellona: ecco le dichiarazioni del tecnico anche su Sergio Ramos e Messi

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Barcellona, affrontando anche il tema mercato con i casi Sergio Ramos e Messi, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno:

ULTIMO CLASICO PER SERGIO RAMOS – «Spero di no. Domani non giocherà ma spero che rimanga».

MESSI – «Rimanga al Barça, sta bene lì. Anche per il campionato spagnolo».