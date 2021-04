Real Madrid, Marcelo non ci sarà contro il Chelsea: ecco il motivo

Marcelo rischia la semifinale di ritorno contro il Chelsea poiché fa parte del seggio elettorale in vista di un assemblea del Real Madrid

Marcelo, che finalmente è tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza, rischia di non poter partecipare alla trasferta di Londra contro il Chelsea valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. Come riportato da El Mundo, infatti, il brasiliano fa parte del seggio elettorale nelle elezioni che ci saranno nella prossima assemblea del Real Madrid. Assemblea che si terrà il prossimo martedì, con la partita il mercoledì.

Marcelo non potrebbe così partire con i compagni e protocolli anti-covid non permetto di volare lo stesso giorno della partita. Una bella gatta da pelare per Zidane che potrebbe non avere per il match con il Chelsea neanche Mendy.