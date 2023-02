Ravanelli: «Vi dico qual è la principale differenza tra Milan e Inter»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante e opinionista, è convinto che il Milan sia una squadra più quadrata dell’Inter: le sue parole

Ospite a Pressing, Fabrizio Ravanelli ha parlato così:

«Il Milan è in ripresa ed è più quadrata dell’Inter che non la vedo forte come lo era negli anni passati. Vanno ancora spesso in difficoltà, stanno subendo troppi e gol e sono meno squadra del Milan. I rossoneri hanno avuto un momento difficile, ma ora mi sembra che abbiano ritrovato la giusta compattezza».