Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 29 agosto 2023. Ecco le prime pagine di oggi, tra mercato e campionato

La rassegna stampa di oggi si focalizza sulla fine della seconda giornata di campionato di Serie A, con la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. In chiave Milan, focus ancora sul calciomercato e sull’attaccante: Taremi è il nome in pole per i rossoneri. In casa Roma, invece, sembra fatta per Romelu Lukaku. Sarà lui il centravanti tanto richiesto da Mourinho alla società. Ecco le prime pagine di oggi: