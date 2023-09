Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 27 settembre 2023. Oggi si entra nel vivo del turno infrasettimanale di Serie A

La rassegna stampa di oggi si concentra sul turno infrasettimanale di campionato, la sesta giornata di Serie A. In campo scenderanno Inter, Napoli, Lazio e Milan. I rossoneri sono a Cagliari per la trasferta sarda con Pioli pronto a cambiare la squadra: turnover e chance ai nuovi acquisti, soprattutto in attacco. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: