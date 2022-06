Raspadori: «Scudetto? Simpatizzavo per l'Inter, l'ultima giornata...»

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha ricordato l’ultima giornata di campionato contro il Milan che di fatto deciso lo scudetto

Intervistato da SportWeek, Giacomo Raspadori ha ricordato così l’ultima giornata di campionato tra Sassuolo e Milan, decisiva per lo scudetto:

«Sono simpatizzante, è più stata una cosa per andare contro mio fratello che è milanista. Non sono più tifoso, ma simpatizzante dell’Inter. Se speravo di più nello Scudetto del Milan? Quando passione e lavoro coincidono il tifo un po’ si va a perdere, il tifo ora è per il Sassuolo, sono cresciuto nel Sassuolo ed è per quella sponda lì. Non ero a favore del Milan e nemmeno dell’Inter, non avevo una preferenza».