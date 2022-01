Ranieri Watford, è già finita: arrivato l’esonero per il tecnico romano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sostanzialmente già terminata l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford: decisiva la sconfitta contro il Norwich

Brutte notizie per Claudio Ranieri, in procinto di essere esonerato dalla guida del Watford dopo appena tre mesi dall’inizio del suo mandato.

Secondo quanto riferito dal media britannico The Athletic, la famiglia Pozzo avrebbe deciso per la cacciata del tecnico romano dopo la pesante sconfitta casalinga subita nella sfida salvezza contro il Norwich. Questa volta non c’è stato il miracolo dopo il clamoroso titolo vinto con il Leicester.