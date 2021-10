Claudio Ranieri ha parlato a ruota libera ai microfoni di Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le sue parole su Pioli

MILAN E PIOLI – «Stefano mi piace, è un ottimo allenatore e sono contento per lui e per la carriera che sta facendo. L’ho avuto da calciatore e sono felice per lui».