Ranieri è sicuro, Ibra ci sarà contro la sua Sampdoria

In conferenza stampa Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha dichiarato di aspettarsi Zlatan Ibrahimovic subito in campo:

«Non abbiamo parlato di lui nello spogliatoio. La squadra l’ho trovata bene, i programmi di lavoro sono stati rispettati. Il Milan ha tanti altri giocatori di qualità. E’ inspiegabile la posizione di classifica. Avrà entusiasmo, Ibrahimovic porterà mentalità vincente, ma noi pensiamo a noi stessi e a fare una grande partita. Sicuramente lo vedremo in campo. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso ma me lo aspetto in campo».