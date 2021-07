Rangnick, verso l’approdo alla Lokomotiv Mosca: i dettagli

Ralf Rangnick, accostato in passato al Milan, è sta per approdare alla Lokomotiv Mosca: sarà il nuovo direttore sportivo del club moscovita

Come comunicato dal giornalista Fabrizio Romano, Ralf Rangnick sarà il nuovo Direttore Sportivo della Lokomotiv Mosca. Inoltre, il tedesco ha annunciato la nascita della sua agenzia di consulenza con un’intervista rilasciata a Süddeutsche Zeitung. In questa attività Rangnick vuole formare allenatori, dirigenti e direttori sportivi in modo da fondare da zero club e aiutarli a crescere. A sua detta, un modo per restituire al calcio quanto il calcio ha dato a lui.

Manca ancora l’annuncio ufficiale ma le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo di massima per la chiusura dell’affare.

