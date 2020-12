Raiola sui rinnovi: «Per Ibrahimovic siamo tranquilli, Donnarumma…»

Raiola, noto procuratore sportivo, ha rilasciato una lunga intervista. Il principale tema toccato è il capitolo rinnovi di…

Queste le parole di Mino Raiola ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina:

Sul rinnovo di Ibrahimovic: «Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Ibra saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla».

Sul rinnovo di Donnarumma: «Al momento è del Milan poi si vedrà. Se c’è il rischio di un divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato».