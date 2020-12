Raiola: «Ibrahimovic ha sprecato tempo in America. Gli ho detto che…»

Ecco le dichiarazioni del procuratore Mino Raiola su Zlatan Ibrahimovic durante la cerimonia dei Golden Boy 2020

Mino Raiola parla di Ibrahimovic durante la cerimonia dei Golden Boy 2020. Ecco le parole dell’agente sul suo assistito: «Gioca perchè lo voglio far giocare, l’ho fatto io (ride, ndr).»

«Giocare fino a 50 anni? Non l’ho mai visto stanco – continua Raiola – lui quando mi chiedeva se deve continuare, io gli ho detto che può giocare facilmente per altri 5 anni. Non può fermarsi. Abbiamo sprecato tempo in America, doveva restare in Europa».