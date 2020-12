Rafael Leao a 4-3-3: «Vi svelo i segreti del gruppo Milan» – VIDEO

Rafael Leao ha risposto alla raffica di domande effettuata dalla rivista 4-3-3, i segreti del Milan svelati dall’attaccante portoghese:

IL PIU’ VELOCE – Theo Hernandez, ma se sono in campo lo sono io.

IL PIU’ FORTE FISICAMENTE – Beh facile, Zlatan.

IL PIU’ TALENTUSO – Daniel Maldini, è molto forte.

CHI SI VESTE MEGLIO – Io (Rafael Leao ndr), ovviamente.

CHI SI VESTE PEGGIO – Samuel Castillejo. Indossa la tuta con le calze alte, giuro. Un disastro.

IL PIU’ SIMPATICO – Hakan Calhanoglu è il più simpatico.

IL LEADER – Ovvio, lo sai. Zlatan.

CHI ASCOLTA LA MUSICA MIGLIORE – Diogo Dalot.

CHI ASCOLTA LA MUSICA PEGGIORE – Ante Rebic. Rispetto la musica del suo paese ma è davvero strana.

CHI SA CANTARE – Alexis Saelemaekers sa cantare. Ha fatto anche una canzone in francese.

IL MIGLIOR BALLERINO – Kessié sa ballare. Si muove benissimo.

IL PEGGIOR BALLERINO – Gigio Donnarumma. Non si nuove. E’ troppo alto, non si riesce a muovere.

IL PROSSIMO BIONDO – Hakan Calhanoglu.

CHI BATTEREBBE IL RIGORE DECISIVO – Onestamente lo darei a Zlatan ma ha sbagliato 2 degli ultimi 3. Kessié ha avuto due rigori contro la Fiorentina e ne ha sbagliato uno. Lo darei a Zlatan perché vive per questi momenti.

LA SORPRESA DEL 2021 – Onestamente vorrei dire Maldini perché ha tanto talento. Spero che l’anno prossimo abbia più possibilità di mettersi in mostra perché gli voglio bene da amico e come calciatore, è talentuoso.

