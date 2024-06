Rafa Marin Milan: il Napoli supera la concorrenza, COSA MANCA per chiudere

Il Napoli supera la concorrenza di Milan e Bayer per Rafa Marin. Colpo vicino alla chiusura, cosa manca per chiudere

Il Napoli stringe per Rafa Marin. L’accordo quinquennale con Marin è già raggiunto da un po’, Manna è stato rapido e ha superato in corsa Milan e Bayer Leverkusen, facendo anche leva sui buoni rapporti con gli agenti.

Come riportato da Sky Sport il club vuole acquistarlo a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni, ma il Real Madrid punta a mantenere il controllo su questo prodotto della sua cantera, e così le parti discutono sulla formula; per la precisione sui termini della recompra, l’opzione di riacquisto, che il Real vuole tra due anni