Rabiot Milan, TELENOVELA FINITA: l’ex Juve è ad un passo da un club FRANCESE. La novità sul centrocampista svincolato

La telenovela Rabiot sta per finire. L’ex Juve, obiettivo anche del mercato Milan, è ad un passo da un club francese.

In base a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, il Marsiglia è in trattativa avanzata per ingaggiare il centrocampista svincolato. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo e la fumata bianca potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore.