Rabiot Milan: aumenta la concorrenza, una big spagnola si INSERISCE! Tutti i DETTAGLI

Il futuro di Rabiot alla Juventus resta in bilico. Il calciomercato Milan ha fatto un sondaggio ma una big spagnola si inserisce

Futuro in Spagna? La permanenza di Rabiot alla Juventus resta in bilico, il centrocampista in scadenza continua a guardarsi intorno, in tal senso il calciomercato Milan ha fatto un sondaggio ma una big spagnola potrebbe anticipare tutti e soffiare il possibile colpo ai rossoneri.

Come riportato da AS il Real Madrid starebbe pensando all’ingaggio del francese per sostituire Toni Kross.