Quotidiano Sportivo, verso Celtic-Milan: scalpita Sandro Tonali

Quotidiano Sportivo: giovedì il Milan sfiderà il Celtic nella prima gara di Europa League. Pioli potrebbe lanciare Tonali dal primo minuto

Giovedì il Milan sfiderà il Celtic nella prima gara di Europa League. Come riporta l’edizione del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina, Sandro Tonali scalpita per entrare a far parte dell’undici iniziale.

Visto il tour de force che i rossoneri dovranno affrontare, Stefano Pioli potrebbe pensare a tale soluzione, per far riposare almeno per la maggior parte della sfida Ismael Bennacer.