Quote Scudetto: sulla Juve pagano il doppio dell’Inter. Milan in mezzo

Quote Scudetto: le scommesse sulla Juve pagano il doppio dell’Inter. Ecco i coefficienti per la volata al tricolore

Quote scudetto, Juventus per la prima volta negli ultimi dieci anni non favorita per la vittoria finale. A parlarne è Fabio Schiavolin, ad del gruppo Snaitech, al Corriere dello Sport.

CIFRE – «Per la prima volta non è la Juve. Oggi diamo l’Inter a 2.25, il Milan a 4 e la squadra di Pirlo a 4,5. Poi ci sono il Napoli a 10, l’Atalanta a 15, la Roma a 20 e la Lazio a 50».

CAPOCANNONIERE – «Ronaldo e Lukaku sono appaiati a 2,5. CR7 non è più il favorito assoluto. Immobile lo diamo a 5,5, Ibrahimovic a 7,5 e Belotti a 10».