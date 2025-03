Quarta maglia Milan, dato clamoroso dal reparto vendite! Il club ha un obiettivo chiaro, i tifosi sognano

Quarta maglia Milan, arriva un dato clamoroso dal reparto vendite: il kit è già sold-out. Il club ha un obiettivo preciso

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sulla quarta maglia del Milan.

La quarta maglia della discordia è già sold-out. Il kit è stato acquistato per il 70% da persone nella fascia d’età 20-29 e per il 75% fuori dall’Italia: gli affari sono andati così bene che febbraio è stato il miglior mese di sempre per l’e-commerce rossonero. L’obiettivo è arrivare entro 5 anni a 90 milioni di ricavi da merchandising-licensing. Tutto quanto rientra in una logica. Far crescere il Milan all’insegna della sostenibilità: incrementare i ricavi in modo da generare più cassa e aumentare gli investimenti sulla rosa.