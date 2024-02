Quarta maglia Milan, Maikel Oettle (Chief Commercial Officer): «Questo kit dimostra una cosa precisa della nostra collaborazione con Puma»

Quarta maglia Milan, Maikel Oettle, Chief Commercial Officer rossonero, ha analizzato il nuovo kit rossonero: le dichiarazioni

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, ha parlato così della quarta maglia rossonera presentata oggi in collaborazione con Puma:

PAROLE – «Questo kit innovativo, realizzato dal nostro partner PUMA in collaborazione con PLEASURES, dimostra l’impegno di AC Milan e PUMA nel voler superare i confini della moda e dello sport, offrendo ai tifosi un’esperienza visivamente coinvolgente che va oltre i tradizionali confini dell’abbigliamento calcistico. Le due iterazioni del kit non solo riflettono l’audace identità del Club, ma uniscono anche il nostro heritage e il nostro futuro, fondendo elementi gotici dell’architettura e dei monumenti della nostra città con un design estremamente innovativo, che include elementi per noi rivoluzionari, come i loghi riflettenti».