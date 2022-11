Qualificazione Champions Milan: in arrivo 5,6 milioni

Oggi la Uefa verserà ai club una parte dei bonus legati alla partecipazione alla fase a gironi della Champions League, il Milan…

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza in merito ai risultati ottenuti nelle ultime 3 giornate. Milan e Napoli riceveranno entrambe 5,6 milioni di euro in virtù di due vittorie e una sconfitta. L’Inter invece incasserà qualcosina di meno: 3,73 milioni, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Zero profitto per la Juventus invece che ha perso tutte e tre le ultime sfide di Champions League contro Maccabi, Benfica e Psg.