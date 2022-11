Qatar 2022: tutti gli impegni dei rossoneri impegnati al Mondiale

Saranno 7 i calciatori del Milan impegnati nel Mondiale in Qatar: vediamo insieme tutti gli impegni dei rossoneri

Theo Hernandez e Olivier Giroud – Francia

Martedì 22 novembre – Francia vs Australia (Gruppo D, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Sabato 26 novembre – Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Mercoledì 30 novembre – Tunisia vs Francia (Gruppo D, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Simon Kjaer – Danimarca

Martedì 22 novembre – Danimarca vs Tunisia (Gruppo D, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Sabato 26 novembre – Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Mercoledì 30 novembre – Australia vs Danimarca (Gruppo D, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Charles De Ketelaere – Belgio

Mercoledì 23 novembre – Belgio vs Canada (Gruppo F, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Domenica 27 novembre – Belgio vs Marocco (Gruppo F, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Giovedì 1 dicembre – Croazia vs Belgio (Gruppo F, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Rafael Leao – Portogallo

Giovedì 24 novembre – Portogallo vs Ghana (Gruppo H, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Lunedì 28 novembre – Portogallo vs Uruguay (Gruppo H, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Venerdì 2 dicembre – Corea del Sud vs Portogallo (Gruppo H, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ballo-Touré – Senegal

Lunedì 21 novembre – Senegal vs Olanda (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Venerdì 25 novembre – Qatar vs Senegal (Gruppo A, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Martedì 29 novembre – Ecuador vs Senegal (Gruppo A, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Sergino Dest – Stati Uniti

Lunedì 21 novembre – Stati Uniti vs Galles (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Venerdì 25 novembre – Inghilterra vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Martedì 29 novembre – Iran vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI PLAY