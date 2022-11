Qatar 2022: Senegal-Olanda, Ballo-Toure in panchina

Ballo-Toure, terzino sinistro del Milan, partirà dalla panchina nella gara d’esordio a Qatar 2022 tra Senegal e Olanda

Tra poco andrà in scena Senegal-Olanda, gara valida per l’edizione 2022 del Mondiale in Qatar. Ballo-Toure partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali:

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Cissé; I. Gueye, Kouyaté, N. Mendy; Diatta, Dia, I. Sarr. CT Cissé

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Janssen, Bergwijn. CT Van Gaal