Manuel Neuer, portiere della Germania, ha annunciato che giocherà in Qatar indossando la fascia One Love: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Manuel Neuer, portiere della Germania, ha annunciato di voler scendere in campo con la fascia One Love. Le sue motivazioni in conferenza:

«Abbiamo il sostegno dei vertici della nostra federazione con il presidente, e non abbiamo paura di possibili conseguenze».