Qatar 2022, muore un operaio filippino: il messaggio della FIFA

L’operaio, immigrato dalle Filippine, lavorava nell’hotel che ospitava la nazionale saudita: la FIFA si stringe nel cordoglio

Un altro operaio è morto in Qatar. Secondo quanto riportato da The Athletic, si tratta di un lavoratore filippino, deceduto mentre stava lavorando su un carrello elevatore nel resort che ospitava la nazionale dell’Arabia Saudita.

La FIFA ha commentato l’accaduto dicendo di essere: «Profondamente rattristata da questa tragedia e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore». Ricordiamo che per la FIFA si tratta del quarto morto tra i lavoratori in Qatar. Un numero che comincia a far riflettere.