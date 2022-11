Qatar 2022, Guidolin a sorpresa: «Tiferò Brasile»

Francesco Guidolin, famoso allenatore e opinionista, ha ammesso di tifare Brasile ai prossimi Mondiali in Qatar

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Guidolin ha ammesso:

«Nonostante tifassi Italia e pregassi per i gol di Riva, ho cominciato ad amare il Brasile dalla finale dei mondiali del 1970 in Messico. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, Rivelino sono stati immensi, unici, quante volte me li sono sognati. Il calcio Brasiliano è fantasia, è qualità ma non solo esteticamente bello, c’è anche concretezza. Il mio tifo è per loro».